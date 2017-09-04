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Под Львовом в разбитой машине нашли наркотиков на ₴10 миллионов
04.09.2017 17:48

Под Львовом в разбитой машине нашли наркотиков на ₴10 миллионов  Фоторепортаж

Работники Службы безопасности Украины при содействии сотрудников Государственной погранслужбы, таможенников и прокуратуры на территории Львовской области предотвратили контрабанду крупнейшей партии наркотических веществ. О происшествии сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Сообщается, что около 60 килограммов наркотического вещества гашиша, который был расфасован в полиэтиленовые брикеты, обнаружили на территории пункта пропуска "Рава-Русская" в разбитой машине, которую пытались ввести в Украину при помощи эвакуатора.

"Груз, ориентировочной стоимостью почти десять миллионов гривен по ценам черного рынка, сопровождали четверо иностранцев. Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины, одному из задержанных уже сообщено о подозрении в совершении преступления", - отметили в пресс-службе.

В текущий момент продолжаются следственные действия.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 30 августа, на Закарпатье правоохранители разоблачили группу лиц, которые занимались изготовлением и сбытом наркотиков путем незаконного перемещения через государственную границу Украины. Сообщается, что назначены соответствующие судебные экспертизы.

Теги материала: наркотики, СБУ, граница, контрабанда, задержание, полиция
Новости СМИ2
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