СБУ пришла с обысками во Львовский горсовет

MIGnews.com.ua

Служба безопасности Украины пришла в управление образования Львовского городского совета с обысками, сообщает Львовский портал .

По полученным данным, сотрудники спецслужбы проводят обыски в здании, расположенном по адресу площадь Рынок, 9. Также на месте присутствуют сотрудники Национальной полиции Украины.

Стоит отметить, что основанием для обысков является уголовное производство по ст. 363 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил эксплуатации электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи или порядка или правил защиты информации, которая в них обрабатывается). Статья применяется в случаях хакерских атак, блокировок и взломов сайтов.

В пресс-службе Львовского горсовета подтвердили факт проведения обысков.