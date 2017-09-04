В Киеве в результате аварии взорвался автомобиль, водителя контузило

MIGnews.com.ua

В понедельник, 4 сентября, в столице Украины в результате столкновения двух легковых автомобилей один из участников ДТП врезался в столб, после чего взорвался, водитель госпитализирован. О происшествии сообщил на своей странице в социальной сети Facebook dtp.kiev.ua.

"ДТП на Саперно-Слободской с возгоранием. Выжил чудом: со смятого в лепешку, взорвавшегося и сгоревшего за 2 минуты автомобиля, чудом выскочил водитель", - сказано в сообщении.

Предварительно, правоохранителями было установлено, что автомобиль марки Opel не пропустил Toyota и после удара врезался в столб около дороги водительской стороной. Отмечается, что водитель взорвавшегося автомобиля был доставлен службой скорой помощи в городскую больницу №17 с ожогами, контузией, сильными ушибами и переломом.

По словам свидетелей происшествия, пострадавший мужчина во время прибытия кареты скорой помощи пребывал в сознании и в данный момент его жизни ничего не угрожает.