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В Киеве в результате аварии взорвался автомобиль, водителя контузило
04.09.2017 16:18

В Киеве в результате аварии взорвался автомобиль, водителя контузило  Фоторепортаж  Видеорепортаж

 В понедельник, 4 сентября, в столице Украины в результате столкновения двух легковых автомобилей один из участников ДТП врезался в столб, после чего взорвался, водитель госпитализирован. О происшествии сообщил на своей странице в социальной сети Facebook dtp.kiev.ua.

"ДТП на Саперно-Слободской с возгоранием. Выжил чудом: со смятого в лепешку, взорвавшегося и сгоревшего за 2 минуты автомобиля, чудом выскочил водитель", - сказано в сообщении.

Предварительно, правоохранителями было установлено, что автомобиль марки Opel не пропустил Toyota и после удара врезался в столб около дороги водительской стороной. Отмечается, что водитель взорвавшегося автомобиля был доставлен службой скорой помощи в городскую больницу №17 с ожогами, контузией, сильными ушибами и переломом.

По словам свидетелей происшествия, пострадавший мужчина во время прибытия кареты скорой помощи пребывал в сознании и в данный момент его жизни ничего не угрожает.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, сотрудник правоохранительных органов Харькова стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого умерла девушка. В результате аварии погибла девушка-пассажир. Отмечается, что за рулем BMW с европейскими номерами находился капрал полиции Михаил Коцегуб. 

Теги материала: авария, ДТП, Киев, столица, жертвы
Новости СМИ2
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