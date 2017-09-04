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В Харькове пьяный полицейский устроил смертельное ДТП
04.09.2017 13:23

В Харькове пьяный полицейский устроил смертельное ДТП  Фоторепортаж

Пьяный сотрудник правоохранительных органов Харькова стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого умерла девушка. Соответствующее сообщение было обнародовано на странице Харьков City в Facebook.

По полученным данным, авария произошла в понедельник, 4 сентября, на улице Деревянко. Водитель легкового автомобиля, который находился в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости врезался в опору электропередачи.

"Стоят троллейбусы в районе Деревянко. Из-за аварии с летальным исходом. Водитель легковушки, похоже, на большой скорости, влетел в опору электропередачи, столб упал. Движение полностью перекрыто", - говорится в сообщении.

В результате аварии погибла девушка-пассажир. Отмечается, что за рулем BMW с европейскими номерами находился капрал полиции Михаил Коцегуб.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Овидиополе Одесской области автомобиль с иностранцами влетел в остановку.

Теги материала: Харьков, Национальная полиция, ДТП, алкогольное опьянение, смерть
Новости СМИ2
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