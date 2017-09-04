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В Одесской области авто на иностранных номерах влетело в остановку
04.09.2017 12:17

В Одесской области авто на иностранных номерах влетело в остановку

В Овидиополе Одесской области автомобиль с иностранцами влетел в остановку, пишет Думская.

По полученным данным, в машине находились граждане Беларуси - они приехали на отдых к морю.

"Водитель уснул за рулем после 15 часов изнурительной дороги, потерял управление и въехал в остановочный комплекс на улице Евгения Колесниченко, практически полностью его уничтожив", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в результате ДТП пострадали водитель автомобиля и женщина, которая сидела на заднем сиденье. Они были госпитализированы с серьезными травмами в Овидиопольскую районную больницу.

Как сообщал MIGnews.com.ua, на территории Луцка водитель автомобиля, пребывая в нетрезвом состоянии, сбил троих пешеходов и пытался скрыться с места аварии. 

Теги материала: Одесса, остановка, ДТП, иностранцы
Новости СМИ2
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