В Одесской области авто на иностранных номерах влетело в остановку

MIGnews.com.ua

В Овидиополе Одесской области автомобиль с иностранцами влетел в остановку, пишет Думская .

По полученным данным, в машине находились граждане Беларуси - они приехали на отдых к морю.

"Водитель уснул за рулем после 15 часов изнурительной дороги, потерял управление и въехал в остановочный комплекс на улице Евгения Колесниченко, практически полностью его уничтожив", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в результате ДТП пострадали водитель автомобиля и женщина, которая сидела на заднем сиденье. Они были госпитализированы с серьезными травмами в Овидиопольскую районную больницу.