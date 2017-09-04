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Во Львовской области задержали мигрантов из Вьетнама
04.09.2017 10:40

Во Львовской области задержали мигрантов из Вьетнама  Фоторепортаж

Автобус с нелегальными мигрантами задержали правоохранители города Скол Львовской области. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

По полученным данным, мигрантами оказались граждане Вьетнама. Они направлялись в Европу.

"В ходе проверки в этой "скотовозке" были обнаружены 20 граждан Вьетнама, из них 14 мужчин и 6 женщин. Все они были без документов. Их "путешествие к лучшей жизни" проходило в беспощадных условиях. Конечным пунктом путешествия этих нелегалов должны были стать страны Евросоюза", - отметил Аброськин.

Он также сообщил, что в Украину люди приехали из России - границу они пересекли в районе Глухова Сумской области.

Стоит отметить, что перевозивший мигрантов автобус изъяли. В настоящее время продолжаются следственные действия, также допрашивают нелегальных мигрантов.

"Водитель микроавтобуса, гражданин Украины, как соучастник преступной схемы по организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины задержан. Известно, что транзит одного гражданина, желающего доехать до конечного пункта своего путешествия, стоил 5-8 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в воскресенье, 20 августа, в Киеве в ходе проведения совместной операции "Мигрант" сотрудниками Нацполиции, Государственной пограничной службы и Государственной миграционной службы выявлены 29 нелегальных мигрантов.

Теги материала: Национальная полиция, мигранты, задержание, Вьетнам
Новости СМИ2
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