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В Белграде неизвестные протаранили кортеж президента Сербии
03.09.2017 18:42

В Белграде неизвестные протаранили кортеж президента Сербии

В субботу, 2 сентября, в Сербии автомобиль протаранил машину, в которой находился президент Александр Вучич, сообщает РБК- Украина.

Стоит отметить, что инцидент произошел в Белграде.

По данным источника, в президентский кортеж из трех автомобилей при проезде через перекресток с круговым движением врезался Bentley, в котором находились три молодых человека.

Bentley протаранил именно ту машину, в которой находился Вучич. После этого автомобиль продолжил движение и заблокировал вторую машину сопровождения. Нарушителей догнал третий автомобиль из президентского кортежа. Подозреваемых задержали.

По словам местных правоохранителей, подозреваемые являются охранниками на популярной белградской дискотеке, машину они взяли у сербского футболиста, который в это время находился в клубе.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в понедельник, 8 мая, на дороге к мемориальному комплексу Саур-Могила в "ДНР" незадолго до проезда кортежа главаря террористов Александра Захарченко прогремело два взрыва

Теги материала: президент, Сербия, кортеж, ДТП
Новости СМИ2
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