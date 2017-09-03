В Белграде неизвестные протаранили кортеж президента Сербии

MIGnews.com.ua

В субботу, 2 сентября, в Сербии автомобиль протаранил машину, в которой находился президент Александр Вучич, сообщает РБК- Украина .

Стоит отметить, что инцидент произошел в Белграде.

По данным источника, в президентский кортеж из трех автомобилей при проезде через перекресток с круговым движением врезался Bentley, в котором находились три молодых человека.

Bentley протаранил именно ту машину, в которой находился Вучич. После этого автомобиль продолжил движение и заблокировал вторую машину сопровождения. Нарушителей догнал третий автомобиль из президентского кортежа. Подозреваемых задержали.

По словам местных правоохранителей, подозреваемые являются охранниками на популярной белградской дискотеке, машину они взяли у сербского футболиста, который в это время находился в клубе.