В Одессе на месте скандальной стройки произошли столкновения с полицией

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 2 сентября, в Одессе произошли столкновения с полицией на месте скандальной стройки, сообщает Думская .

По данным источника, митингующие прорвались на место скандальной стройки возле знаменитого "дома-стены" на Воронцовском переулке. Сначала они собирали подписи за остановку строительства особняка вблизи памятника архитектуры и позже решили прорваться на саму стройку.

Стоит отметить, что активистам противостояли около сотни полицейских, однако протестующим удалось прорваться, разобрать забор и демонтировать второй этаж недостроенного особняка. Кроме этого, в ходе демонтажа одному из активистов кирпич попал на голову. Его доставили в больницу.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Одессе у жителей и гостей города будут проверять личные вещи. По словам главного одесского правоохранителя, данные меры ввели для предупреждения появлений преступлений с использованием оружия и взрывных устройств.