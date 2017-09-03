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В Одессе на месте скандальной стройки произошли столкновения с полицией
03.09.2017 17:55

В Одессе на месте скандальной стройки произошли столкновения с полицией  Фоторепортаж

В воскресенье, 2 сентября, в Одессе произошли столкновения с полицией на месте скандальной стройки, сообщает Думская.

По данным источника, митингующие прорвались на место скандальной стройки возле знаменитого "дома-стены" на Воронцовском переулке. Сначала они собирали подписи за остановку строительства особняка вблизи памятника архитектуры и позже решили прорваться на саму стройку.

Стоит отметить, что активистам противостояли около сотни полицейских, однако протестующим удалось прорваться, разобрать забор и демонтировать второй этаж недостроенного особняка. Кроме этого, в ходе демонтажа одному из активистов кирпич попал на голову. Его доставили в больницу.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Одессе у жителей и гостей города будут проверять личные вещи. По словам главного одесского правоохранителя, данные меры ввели для предупреждения появлений преступлений с использованием оружия и взрывных устройств.

Теги материала: Одесса, скандал, стройка, схватка, полиция, ФОТО
Новости СМИ2
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