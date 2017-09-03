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Пожар на Одесском вокзале: эвакуированы более 70 людей
03.09.2017 13:53

Пожар на Одесском вокзале: эвакуированы более 70 людей  Фоторепортаж

Утром в воскресенье, 3 сентября, спасательная служба Одессы получила сообщение о возгорании электропроводки на втором этаже "Центрального Автовокзала" по адресу улица Колонтаевская. О происшествии сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Когда на место пожара прибыли пожарно-спасательные подразделения, начали работу по повышенному номеру вызова "Ранг 1 Бис". Спасателям удалось выяснить, что из-за пожара огнем повредились электропровода в шахте с первого по третий этаж на площади в девять погонных метров.

" Во время тушения пожара из здания автовокзала были эвакуированы 70 человек. До прибытия подразделений ГСЧС в Одесскую областную клиническую больницу госпитализировали 19-летнюю жительницу Кропивницкого с диагнозом отравление продуктами горения", - уточнили в ГСЧС.

Отмечается, что для ликвидации пожара было привлечено 12 единиц основной и специальной техники, а также 50 человек личного состава. В текущий момент устанавливаются причины и обстоятельства возгорания.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Ровно из-за возгорания квартиры в многоэтажке на улице Коновальца, которое произошло ночью, пожарные эвакуировали 35 человек. Известно, что из квартиры, где горели двери, вывели четверых взрослых и троих детей. В общем из дома эвакуировали 35 жителей.

Теги материала: пожар, Одесса, возгорание, вокзал, автовокзал, пожарные
Новости СМИ2
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