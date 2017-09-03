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В Германии объявили масштабную эвакуацию из-за бомбы времен Второй мировой
03.09.2017 12:47

В Германии объявили масштабную эвакуацию из-за бомбы времен Второй мировой

В немецком городе Франкфурт-на-Майне объявлена самая крупная в послевоенной истории страны эвакуация из-за полуторатонной британской бомбы времен Второй мировой войны, которую случайно обнаружили во время ремонтных работ в Университете Гете, сообщает ВВС.

Сообщается, что, по плану, будут эвакуированы почти 65 тысяч человек, среди них персонал и пациенты двух больниц, которые будут переведены в другие клиники, в том числе, пациенты реанимационного отделения.

Кроме того, спасатели эвакуируют 20 домов престарелых, оперный театр и здание центробанка Германии, известного также как Бундесбанк, в котором хранится половина всего золотого запаса страны.

Люди будут эвакуированы на период, ока не будет ликвидирована обнаруженная бомба. В ходе операции саперы планируют провести управляемый подрыв боеприпаса, который, по их словам, будет таким мощным, что может уничтожить целую улицу.

Жителям района приказали покинуть свои дома в воскресенье в 08:00 и до окончания операции, которая, предварительно, должна завершиться через 12 часов. После, эвакуированные районы будут патрулировать полицейские вертолеты, оборудованные тепловизорами для поиска решивших остаться в районе операции людей. Всех, кого там найдут, полиция пообещала задержать.

Для удобства эвакуированного населения власти города обустроили пункты, в которых можно будет переждать спасательную операцию.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 2 сентября,  в 14:00 по спецлинии "102" поступило сообщение от неизвестного о том, что Международный аэропорт "Одесса" заложена взрывчатка. Из помещений аэровокзала было эвакуировано 850 пассажиров и работников, но сейчас работа аэропорта восстановлена.

Теги материала: взрыв, эвакуация, Германия, бомба, снаряды, Вторая Мировая Война
Новости СМИ2
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