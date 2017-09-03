Киевские спасатели достали из кабины грузовика сгоревшее тело

В субботу, 2 сентября, в столице Украины в переулке Василя Кука (1-й Буденного) произошло возгорание грузового автомобиля марки КАЗ. О происшествии сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киев.
Сообщается, что из кабины транспортного средства спасатели обнаружили тело сгоревшего мужчины.
"В пожарно-спасательную службу Киева поступило сообщение о возгорании автомобиля КАЗ, который был припаркован на территории частной усадьбы", - отмечается в сообщении.
По словам сотрудников ГСЧС, пожар был потушен в 03:16. В текущий момент выясняются причины и обстоятельства происшествия, устанавливается личность водителя.
Как сообщал MIGnews.com.ua, водитель такси сбил мотоциклиста на Столичном шоссе в Киеве. Инцидент произошел, когда мотоциклист направлялся из Киева в сторону города Обухов. Автомобиль марки Chevrolet Aveo выехал с второстепенной дороги в направлении центра города и перегородил дорогу байкеру.