Киевские спасатели достали из кабины грузовика сгоревшее тело

MIGnews.com.ua

В субботу, 2 сентября, в столице Украины в переулке Василя Кука (1-й Буденного) произошло возгорание грузового автомобиля марки КАЗ. О происшествии сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киев.

Сообщается, что из кабины транспортного средства спасатели обнаружили тело сгоревшего мужчины.

"В пожарно-спасательную службу Киева поступило сообщение о возгорании автомобиля КАЗ, который был припаркован на территории частной усадьбы", - отмечается в сообщении.

По словам сотрудников ГСЧС, пожар был потушен в 03:16. В текущий момент выясняются причины и обстоятельства происшествия, устанавливается личность водителя.