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Киевские спасатели достали из кабины грузовика сгоревшее тело
03.09.2017 11:59

Киевские спасатели достали из кабины грузовика сгоревшее тело  Фоторепортаж

В субботу, 2 сентября, в столице Украины в переулке Василя Кука (1-й Буденного) произошло возгорание грузового автомобиля марки КАЗ. О происшествии сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киев.

Сообщается, что из кабины транспортного средства спасатели обнаружили тело сгоревшего мужчины.

"В пожарно-спасательную службу Киева поступило сообщение о возгорании автомобиля КАЗ, который был припаркован на территории частной усадьбы", - отмечается в сообщении.

По словам сотрудников ГСЧС, пожар был потушен в 03:16. В текущий момент выясняются причины и обстоятельства происшествия, устанавливается личность водителя.

Как сообщал MIGnews.com.ua, водитель такси сбил мотоциклиста на Столичном шоссе в Киеве. Инцидент произошел, когда мотоциклист направлялся из Киева в сторону города Обухов. Автомобиль марки Chevrolet Aveo выехал с второстепенной дороги в направлении центра города и перегородил дорогу байкеру. 

Теги материала: тело, труп, смерть, автомобиль, спасатели, ГСЧС
Новости СМИ2
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