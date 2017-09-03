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В Луцке нетрезвый водитель протаранил пешеходов и врезался в киоск
03.09.2017 09:36

В Луцке нетрезвый водитель протаранил пешеходов и врезался в киоск  Фоторепортаж

На территории Луцка водитель автомобиля, пребывая в нетрезвом состоянии, сбил троих пешеходов и пытался скрыться с места аварии. О происшествии сообщила пресс-служба патрульной полиции города Луцк.

Сообщается, что авария случилась по улице Львовской. Так, водитель микроавтобуса  Volkswagen во время въезда с прилегающей территории задел машиной пожилую женщину, после чего, разворачиваясь, протаранил еще двух человек. После того, как автомобилист въехал в киоск ремонта обуви, начал сдавать назад, чтобы сбежать.

В это время водитель одного из маршрутного такси заблокировал дорогу пьяному автомобилисту, после чего тот начал двигаться вдоль рынка. На территории рынка ему перекрыли дорогу граждане и вытащили из машины. Трое пострадавших людей были доставлены в больницу.

Водитель Volkswagen возрастом 56 лет был доставлен в наркодиспансер, где эксперты выяснили, что он имел в крови алкоголя почти в 15 в раз выше нормы - 2,91 промилле.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 2  сентября, на территории Полтавской области случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек, еще пятеро получили травмы. 

Теги материала: автомобиль, пьянство, ДТП, авария, пешеход, Луцк
Новости СМИ2
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