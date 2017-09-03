В Луцке нетрезвый водитель протаранил пешеходов и врезался в киоск

MIGnews.com.ua

На территории Луцка водитель автомобиля, пребывая в нетрезвом состоянии, сбил троих пешеходов и пытался скрыться с места аварии. О происшествии сообщила пресс-служба патрульной полиции города Луцк.

Сообщается, что авария случилась по улице Львовской. Так, водитель микроавтобуса Volkswagen во время въезда с прилегающей территории задел машиной пожилую женщину, после чего, разворачиваясь, протаранил еще двух человек. После того, как автомобилист въехал в киоск ремонта обуви, начал сдавать назад, чтобы сбежать.

В это время водитель одного из маршрутного такси заблокировал дорогу пьяному автомобилисту, после чего тот начал двигаться вдоль рынка. На территории рынка ему перекрыли дорогу граждане и вытащили из машины. Трое пострадавших людей были доставлены в больницу.

Водитель Volkswagen возрастом 56 лет был доставлен в наркодиспансер, где эксперты выяснили, что он имел в крови алкоголя почти в 15 в раз выше нормы - 2,91 промилле.