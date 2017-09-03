Штаб АТО: Боевики осуществляют огневые провокации, используя стрелковое оружие

MIGnews.com.ua

За прошедшие сутки, 2 сентября, незаконные вооруженные формирования 26 обстреливали позиции украинских военных в зоне проведения АТО, используя, предпочтительно, стрелковое оружие. О соответствующем факте сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в социальной сети Facebook.

Согласно информации пресс-центра, большинство вооруженных провокаций были недолговременными. В конце прошедших суток в зоне проведения АТО боевики увеличили количество обстрелов. После 18:00 было увеличено количество обстрелов с использованием стрелкового оружия на донецком и на приморском направлениях.

Так, на территории Авдеевской промзоны враг осуществил четыре обстрела по опорным пунктам украинских военнослужащих из стрелкового вооружения и гранатомета. Кроме того ближе к вечеру противник два раза накрыл огнем позиции ВС Украины на подступах к Зайцевому и Каменки и три раза - вблизи Майорского.

"На приморском направлении враг четыре раза из гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия обстрелял наши опорные пункты возле Водяного. Кроме того, факты применения боевиками стрелкового оружия зафиксированы в окрестностях Талаковки и Гнутового. А в районе Широкино дважды бил вражеский крупнокалиберный пулемет", - рассказали в штабе АТО.

На луганском же направлении сохранялась более спокойная обстановка. Но и в этой зоне близ 20:00 около Новозвановки боевики использовали гранатомет.

За минувшие сутки не погиб ни один украинский военнослужащий.