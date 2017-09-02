В Мадриде из-за токсичного дыма тысячи жителей не могут покинуть дома

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В субботу, 2 сентября, в испанском городе Мадрид тысячи жителей получили предупреждение не покидать свои дома из-за распространения облака токсичного дыма, сообщает Корреспондент .

По данным источника, причиной образования облака стало возгорание на производственном складе в муниципалитете Фуэнлабрада, в результате которого один человек пострадал. На складе до сих порт горят 40 тонн магния и алюминия.

Стоит отметить, что на данный момент пожарные окружили здание и пытаются потушить пожар.