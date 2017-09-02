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В Станице Луганской женщина собирала дрова и подорвалась на растяжке
02.09.2017 17:53

В Станице Луганской женщина собирала дрова и подорвалась на растяжке

В субботу, 2 сентября, возле Станицы Луганской на растяжке подорвалась женщина и ее госпитализировали с телесными повреждениями. Об этом сообщает Станично-Луганская райгосадминистрация на своей странице в Facebook.

По данным источника, инцидент произошел накануне около 17:00. Местная жительница собирала дрова в лесопосадке возле своего поселка и подорвалась на растяжке.

Стоит отметить, что в результате взрыва она получила телесные повреждения в виде минно-взрывной травмы, осколочных ранений мягких тканей и нижних конечностей.

Кроме этого, в  настоящее время жизни гражданки уже ничего не угрожает.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Новотошковском Попаснянского района Луганской области погибли три военнослужащих Вооруженных сил Украины в результате подрыва на растяжке.

Теги материала: Станица Луганская, женщина, растяжка
Новости СМИ2
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