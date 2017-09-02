Сотни боевиков "ИГ" с семьями застряли посреди сирийской пустыни

В субботу, 2 сентября, сотни боевиков "Исламского государства" с семьями застряли посреди сирийской пустыни на пути к границе с Ираком, сообщает Укринформ.
По данным источника, конвой из 17 автобусов с около тремя сотнями боевиков "Исламского государства" и таким же количеством их родственников застрял посреди сирийской пустыни.
Стоит отметить, что перемещение конвоя заблокировали силы коалиции.
Конвой был организован правительством президента Башара Асада и группировкой "Хезболла", которое поддерживает президента Сирии. В обмен на отказ от претензий на территорию на границе с Ливаном, которая находилась под их контролем боевики "ИГ" согласились отправиться на автобусах на границу между Сирией и Ираком. Коалиция под предводительством США и Ирак запротестовали и обратились к России с требованием донести свое несогласие до правительства Башара Асада.
По словам коалиции, "ИГ" является глобальной угрозой, и перемещение террористов из одного места в другое, где кто-то другой должен будет с ними разбираться, не является долговременным решением проблемы.
Как сообщал MIGnews.com.uа, сирийским властям удалось сорвать планы Запада по свержению режима в стране. Такое заявление сделал президент Сирии Башар Асад. При этом он подчеркнул, что пока поставить точку в гражданской войне не удалось.