Сотни боевиков "ИГ" с семьями застряли посреди сирийской пустыни

MIGnews.com.ua

В субботу, 2 сентября, сотни боевиков "Исламского государства" с семьями застряли посреди сирийской пустыни на пути к границе с Ираком, сообщает Укринформ .

По данным источника, конвой из 17 автобусов с около тремя сотнями боевиков "Исламского государства" и таким же количеством их родственников застрял посреди сирийской пустыни.

Стоит отметить, что перемещение конвоя заблокировали силы коалиции.

Конвой был организован правительством президента Башара Асада и группировкой "Хезболла", которое поддерживает президента Сирии. В обмен на отказ от претензий на территорию на границе с Ливаном, которая находилась под их контролем боевики "ИГ" согласились отправиться на автобусах на границу между Сирией и Ираком. Коалиция под предводительством США и Ирак запротестовали и обратились к России с требованием донести свое несогласие до правительства Башара Асада.

По словам коалиции, "ИГ" является глобальной угрозой, и перемещение террористов из одного места в другое, где кто-то другой должен будет с ними разбираться, не является долговременным решением проблемы.