Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Сотни боевиков "ИГ" с семьями застряли посреди сирийской пустыни
02.09.2017 17:27

Сотни боевиков "ИГ" с семьями застряли посреди сирийской пустыни

В субботу, 2 сентября, сотни боевиков "Исламского государства" с семьями застряли посреди сирийской пустыни на пути к границе с Ираком, сообщает Укринформ.

По данным источника, конвой из 17 автобусов с около тремя сотнями боевиков "Исламского государства" и таким же количеством их родственников застрял посреди сирийской пустыни.

Стоит отметить, что перемещение конвоя заблокировали силы коалиции.

Конвой был организован правительством президента Башара Асада и группировкой "Хезболла", которое поддерживает президента Сирии.  В обмен на отказ от претензий на территорию на границе с Ливаном, которая находилась под их контролем боевики "ИГ" согласились отправиться на автобусах на границу между Сирией и Ираком. Коалиция под предводительством США и Ирак запротестовали и обратились к России с требованием донести свое несогласие до правительства Башара Асада.

По словам коалиции, "ИГ" является глобальной угрозой, и перемещение террористов из одного места в другое, где кто-то другой должен будет с ними разбираться, не является долговременным решением проблемы.

Как сообщал MIGnews.com.uа, сирийским властям удалось сорвать планы Запада по свержению режима в стране. Такое заявление сделал президент Сирии Башар Асад. При этом он подчеркнул, что пока поставить точку в гражданской войне не удалось.

Теги материала: автобус, Сирия, ИГИЛ, конвой
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Иране в ДТП попал автобус со школьницами: десятки погибших и раненых
Важное
В Иране в ДТП попал автобус со школьницами: десятки погибших и раненых  Фоторепортаж
В Турции подорвался тюремный автобус: есть пострадавшие
Важное
В Турции подорвался тюремный автобус: есть пострадавшие
Автобус с журналистами врезался в автомобиль главы Львовской ОГА
Важное
Автобус с журналистами врезался в автомобиль главы Львовской ОГА  Фоторепортаж
Более 180 млн человек не имеют доступа к питьевой воде из-за войн
Важное
Более 180 млн человек не имеют доступа к питьевой воде из-за войн
В Египте туристический автобус попал в ДТП: погибли не менее 14 человек
Важное
В Египте туристический автобус попал в ДТП: погибли не менее 14 человек  Фоторепортаж
В Винницкой области автомобиль столкнулся с автобусом: есть жертвы
Важное
В Винницкой области автомобиль столкнулся с автобусом: есть жертвы  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
Эксклюзив  Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
28.08.2017
Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
28.08.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика