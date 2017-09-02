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В Одессе из-за ложного сообщения о минировании аэропорта эвакуировали 850 человек
02.09.2017 16:51

В Одессе из-за ложного сообщения о минировании аэропорта эвакуировали 850 человек

В субботу, 2 сентября,  в 14:00 по спецлинии "102" поступило сообщение от неизвестного о том, что Международный аэропорт "Одесса" заложена взрывчатка. Об сообщили в пресс-службе Главного управления национальной полиции Одесской области.

По данным источника, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебной собакой.

Из помещений аэровокзала было эвакуировано 850 пассажиров и работников, но сейчас работа аэропорта восстановлена.

Стоит отметить, что сведения об указанном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.259 Уголовного кодекса Украины и принимаются меры по установлению личности правонарушителя, который предоставил ложные сведения и дестабилизирует работу аэропрта Одессы.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Одессе у жителей и гостей города будут проверять личные вещи. По словам главного одесского правоохранителя, данные меры ввели для предупреждения появлений преступлений с использованием оружия и взрывных устройств.

 

Теги материала: минирование, Одесса, аэропорт, эвакуация
Новости СМИ2
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