В Ираке террористы атаковали ТЭС: есть жертвы

В субботу, 2 сентября, возле иракского города Багдад террористы-смертники атаковали электростанцию, в результате чего погибли семь человек и еще 12 получили ранения, сообщает Корреспондент.
По данным источника, три человека, вооруженные гранатами и одетые в пояса смертников, ворвались на станцию в Самарре и напали на работников.
Стоит отметить, что местные силовики, прибыв на место происшествия, убили двух нападавших и эвакуировали работников.
Кроме этого, пока ни одна из террористических группировок не заявила об ответственности за нападение, но подобные действия в Ираке часто совершают боевики из ИГИЛ.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, грузовик с взрывчаткой взорвался на рынке в восточном Багдаде в Ираке. В результате инцидента погибли как минимум десять человек, еще 28 получили ранения.