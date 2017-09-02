В Ираке террористы атаковали ТЭС: есть жертвы

MIGnews.com.ua

В субботу, 2 сентября, возле иракского города Багдад террористы-смертники атаковали электростанцию, в результате чего погибли семь человек и еще 12 получили ранения, сообщает Корреспондент .

По данным источника, три человека, вооруженные гранатами и одетые в пояса смертников, ворвались на станцию в Самарре и напали на работников.

Стоит отметить, что местные силовики, прибыв на место происшествия, убили двух нападавших и эвакуировали работников.

Кроме этого, пока ни одна из террористических группировок не заявила об ответственности за нападение, но подобные действия в Ираке часто совершают боевики из ИГИЛ.