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Под Полтавой столкнулись три автомобиля: есть жертвы
02.09.2017 12:28

Под Полтавой столкнулись три автомобиля: есть жертвы  Фоторепортаж

Утром в субботу, 2 сентября, на территории Полтавской области случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек, еще пятеро получили травмы. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

"2 сентября, около 5 утра, на телефон "102" поступило сообщение о том, что на автомобильной дороге "Полтава - Кременчуг", вблизи села Подол Полтавского района, произошло ДТП с участием трех автомобилей, есть пострадавшие", - сказано в сообщении.

Прибыв на место происшествия, полицейским удалось установить ,что водитель автомобиля марки Volkswagen Polo, обгоняя микроавтобус. Нарушил правила дорожного движения и въехал во встречный автомобиль Geely.

"Водитель микроавтобуса Renault Master, во избежание столкновения, направил свой транспорт в кювет. В результате аварии погибла 35-летняя пассажир Geely", - отметили в полиции.

Подчеркивается, что травмирован был также 28-летний мужчина, сидевший за рулем Volkswagen, а также пассажиры автомобиля, среди которых 28-летний и 30-летний жители Полтавы. Также ранения получили также 34-летний водитель и 4-летний пассажир машины Geely. В данный момент на месте аварии продолжают работу полицейские, выясняются обстоятельства ДТП.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Харьковской области случилось дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали два микроавтобуса "Ford Transit" и "Volkswagen Transporter". Прибывшие на место аварии спасатели вырезали часть микроавтобуса с целью спасения пострадавших пассажиров из салона.

Теги материала: авария, ДТП, Полтава, смерть, дорога, водитель
Новости СМИ2
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