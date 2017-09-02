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В Китае в День знаний с моста свалился школьный автобус, погибли дети
02.09.2017 11:29

В Китае в День знаний с моста свалился школьный автобус, погибли дети  Фоторепортаж

Вечером в пятницу, 1 сентября, в китайской провинции Фуцзянь случилась авария, во время которой автобус, перевозивший школьников, упал с моста. Погибли, по меньшей мере, пять человек, сообщает местный телеканал CGTN.

"Пять человек погибли и несколько получили ранения в результате того, что автобус упал с моста в провинции Фуцзянь в восточной части Китая в пятницу", - сказано в сообщении телеканала.

Уточняется, что происшествие случилось на мосту Шаньвэй в городе Гайвэ. На момент аварии в салоне автобуса находились 19 пассажиров, 17 из которых были учениками местной школы. Предварительно установлено, что во время аварии погиб водитель автобуса.

В данный момент правоохранители расследуют причины и обстоятельства аварии. Уточняются подробности.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в городе Тяньцзинь, вследствие дорожно-транспортного происшествия, которое случилось во вторник, 1 августа, погибли четыре человека, 48 человек были травмированы. Местные власти, получив сообщение об аварии, срочно прибыли на место происшествия, чтобы стать во главе спасательной операции. 

Теги материала: авария, ДТП, Китай, дети, смерть, ФОТО
Новости СМИ2
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