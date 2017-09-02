В Китае в День знаний с моста свалился школьный автобус, погибли дети

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Вечером в пятницу, 1 сентября, в китайской провинции Фуцзянь случилась авария, во время которой автобус, перевозивший школьников, упал с моста. Погибли, по меньшей мере, пять человек, сообщает местный телеканал CGTN .

"Пять человек погибли и несколько получили ранения в результате того, что автобус упал с моста в провинции Фуцзянь в восточной части Китая в пятницу", - сказано в сообщении телеканала.

Уточняется, что происшествие случилось на мосту Шаньвэй в городе Гайвэ. На момент аварии в салоне автобуса находились 19 пассажиров, 17 из которых были учениками местной школы. Предварительно установлено, что во время аварии погиб водитель автобуса.

В данный момент правоохранители расследуют причины и обстоятельства аварии. Уточняются подробности.