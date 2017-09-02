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Генеральное консульство РФ в Сан-Франциско разожгло камин для "консервации здания"
02.09.2017 10:36

Генеральное консульство РФ в Сан-Франциско разожгло камин для "консервации здания"

Генеральное консульство Российской Федерации в Сан-Франциско разожгло камин в помещении в рамках консервации здания, сообщает Associated Press.

Сообщается, что после того, как правительство США приняло решение по закрытию Генконсульства России в Сан-Франциско, над крышей здания начал появляться черный дым. После того, как на место происшествия прибыли сотрудники спасательной службы, представители консульства не пропустили их в помещение, объяснив это тем, что все и так в порядке.

По словам представителей Генконсульства, дым образовался из-за того, что они сжигали в камине некие ненужные предметы.

"Это не случайно. Они что-то сжигают в камине", - рассказала журналистам пресс-секретарь пожарной части Сан-Франциско, отметив, что не понимает, зачем разжигать камин при жаре в 30 градусов по Цельсию, которые держатся в городе.

При этом представитель российского МИД Мария Захарова пояснила, что появление черного дыма исходящего из камина связано с "мероприятием по консервации здания".

"Производятся мероприятия по консервации здания. В связи с этим могут закрываться окна, опускаться шторы, выключаться свет, спускаться вода, запираться двери, выбрасываться мусор... и многое другое", - прокомментировала ситуацию Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщал MIGnews.com.ua, власти Соединенных Штатов Америки потребовали от России закрыть консульство в Сан-Франциско. о предварительным данным, это является ответом США на "необоснованные и вредоносные" требования России.

Теги материала: огонь, пожар, генконсульство, США, Россия
Новости СМИ2
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