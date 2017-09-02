В Сумской области "заблудились" двое россиян

Сотрудники пограничной службы Сумского отряда провели задержание двух граждан Российской Федерации за незаконное пересечение государственной границы. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины на официальном сайте.
"Пограничники отдела "Краснополье" заметили на смежной территории автомобиль марки "Mitsubishi", российской регистрации. Он двигался в направлении государственной границы. По плану "Перехват" пограничный наряд задержал транспортное средство уже на территории Украины", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что в обнаруженном джипе пребывали двое граждан РФ, 1975 и 1987 годов рождения, которые проживали в приграничной зоне. Задержанные утверждают, что они заблудились во время собирания дров. При себе они не имели документов на транспортное средство, так как, по их словам, одолжили его у знакомого.
"Транспортное средство изъято и передано сотрудникам ГФС. На иностранцев составлены протоколы об административном правонарушении за незаконное пересечение границы. Проводится проверка", - добавили в Госпогранслужбе.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники Государственной пограничной службы Украины в пятницу, 30 июня, совместно с ВСУ задержали в Херсонской области двух российских пограничников. Лысенко рассказал, что удалось задержать информатора, который входил в состав агентурной сети российско-оккупационных войск и передавал боевикам данные.