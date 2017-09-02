Штаб АТО: Чтобы сохранить жизнь украинских военных, силы АТО открыли ответный огонь

За прошедшие сутки, 1 сентября, незаконные вооруженные формирования 20 раз нарушили "школьное" перемирие в зоне проведения антитеррористической операции, применив для обстрела позиций украинских военнослужащих стрелковое оружие. О соответствующем факте сообщил пресс-центр штаба АТО на своей официально странице в социальной сети Facebook.
Сообщается, что на луганском направлении российско-оккупационные войска четыре раза обстреляли позиции ВС Украины около Станицы Луганской, Крымского и Желтого.
При этом на донецком направлении противник 14 раз открывал огонь по украинским позициям возле Авдеевки, Зайцевого, Майорска и шахты Бутовка.
На мариупольском направлении боевики дважды обстрелял позиции украинских военнослужащих на подступах к Водяному.
"С целью сохранения жизни украинских защитников силы АТО открывали огонь в ответ лишь раз. В то же время, органами военного управления, войсками и силами АТО продолжают приниматься меры по недопущению нарушений режима прекращения огня, - подчеркнул в штабе АТО.
Отмечается, что за минувшие сутки потерь среди украинских военных нет.
Как сообщал MIGnews.com.uа, мужчина из Одессы скупал в разных регионах Украины вывезенное из зоны проведения антитеррористической операции огнестрельное оружие и через Интернет продавал его в страны Европы и Северной Америки. По данным спецслужбы, мужчина покупал снайперское и стрелковое оружие.