Группу полицейских из Канады подозревают в похищении человека

MIGnews.com.ua

Группе канадский правоохранителей, состоящей из трех человек, выдвинули подозрение в хищении человека, угрозах и нанесении вреда здоровью, сообщает CBC News .

Сообщается, что дисциплинарный отдел полиции Калгари провинции Альберта получил жалобу, в которой было указано, что трое сотрудников полиции, проходившие службу в одном из подразделений, во время выполнения своих должностных обязанностей усадили в полицейский автомобиль мужчину, который якобы имел ценную информацию о преступлении.

Некоторое время полицейские насильно его удерживали в автомобиле, угрожая расправой. Спустя несколько месяцев после инцидента мужчина скончался, не пожаловавшись в полицию.

Вместо покойного жалобу на полицейских подал другой сотрудник полиции, который, судя по заявлению, был свидетелем похищения. На время расследования данного дела подозреваемых полицейских отстранили от службы.