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Группу полицейских из Канады подозревают в похищении человека
01.09.2017 21:22

Группу полицейских из Канады подозревают в похищении человека

Группе канадский правоохранителей, состоящей из трех человек, выдвинули подозрение в хищении человека, угрозах и нанесении вреда здоровью, сообщает CBC News.

Сообщается, что дисциплинарный отдел полиции Калгари провинции Альберта получил жалобу, в которой было указано, что трое сотрудников полиции, проходившие службу в одном из подразделений, во время выполнения своих должностных обязанностей усадили в полицейский автомобиль мужчину, который якобы имел ценную информацию о преступлении.

Некоторое время полицейские насильно его удерживали в автомобиле, угрожая расправой. Спустя несколько месяцев после инцидента мужчина скончался, не пожаловавшись в полицию.

Вместо покойного жалобу на полицейских подал другой сотрудник полиции, который, судя по заявлению, был свидетелем похищения. На время расследования данного дела подозреваемых полицейских отстранили от службы.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Ровенской области нашли повешенным 31-летнего старшего сержанта полиции. По полученным данным, инцидент произошел в поселке Горыньград Второй. Тело мужчины обнаружила его мать - он висел в саду.

Теги материала: полиция, похищение, Канада, США, свидетели
Новости СМИ2
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