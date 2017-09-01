В Тернополе перевернувшийся бензовоз повредил шесть автомобилей, есть жертвы

MIGnews.com.ua

На территории Тернополя случилось дорожно-транспортное происшествие, во время которого на дороге перевернулся бензовоз, который повредил шесть автомобилей. О происшествии сообщает УНИАН, ссылаясь на информацию, предоставленную Главным управлением Национальной полиции в Тернопольской области.

Сообщается, что авария произошла в пятницу, 1 сентября, около 16:00 на территории перекрестка улиц Будного и Шептицкого. На трассе по неизвестным причинам перевернулся бензовоз, водитель которого из-за полученных во время ДТП травм умер в карете скорой помощи по дороге в больницу. Еще двое участников аварии были доставлены в клинику.

Отмечается, что на месте дорожно-транспортного происшествия продолжают работу следователи Главного управления Национальной полиции Тернопольской области, сотрудники патрульной полиции города и ГСЧС.

На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины ДТП, ведутся следственные действия. Из-за происшествия движение по объездной дороге Тернополя полицейские заблокировали на полтора часа.