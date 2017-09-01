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В Тернополе перевернувшийся бензовоз повредил шесть автомобилей, есть жертвы
01.09.2017 20:34

В Тернополе перевернувшийся бензовоз повредил шесть автомобилей, есть жертвы  Фоторепортаж

На территории Тернополя случилось дорожно-транспортное происшествие, во время которого на дороге перевернулся бензовоз, который повредил шесть автомобилей. О происшествии сообщает УНИАН, ссылаясь на информацию, предоставленную Главным управлением Национальной полиции в Тернопольской области.

Сообщается, что авария произошла в пятницу, 1 сентября, около 16:00 на территории перекрестка улиц Будного и Шептицкого. На трассе по неизвестным причинам перевернулся  бензовоз, водитель которого из-за полученных во время ДТП травм умер в карете скорой помощи по дороге в больницу. Еще двое участников аварии были доставлены в клинику.

Отмечается, что на месте дорожно-транспортного происшествия продолжают работу следователи Главного управления Национальной полиции Тернопольской области, сотрудники патрульной полиции города и ГСЧС.

На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины ДТП, ведутся следственные действия. Из-за происшествия движение по объездной дороге Тернополя полицейские заблокировали на полтора часа.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, случилось дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали два микроавтобуса "Ford Transit" и "Volkswagen Transporter". ГСЧС получила сообщение о том, что  411 км пути "Киев-Харьков-Довжанский" возле села Редкодуб Валковского района случилась авария: столкнулись два микроавтобуса, в результате чего на месте скончались двое пассажиров.  

Теги материала: авария, ДТП, смерть, автомобиль, бензовоз, дорога
Новости СМИ2
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