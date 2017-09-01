Штаб АТО: Боевики обстреляли Крымское и Желтое из гранатометов

MIGnews.com.ua

Представители незаконных вооруженных формирований за день осуществили восемь обстрелов, которые носил провокационный характер. об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook

По данным штаба, наиболее неспокойно было на донецком направлении: "Ночью и утром в Авдеевский промзоне боевики трижды обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия. Также стреляли в районе шахты Бутовка и Зайцево".

На луганском направлении, по данным штаба, били из гранатометов близ Крымского и Желтого.

"На приморском направлении в течение дня было спокойно, - говорится в сообщении. - Новый этап перемирия, в ходе которого уменьшилась огневая активность противника, позволил сегодня спокойно пойти в школы и вузы тысячам жителей Донбасса. Для них обучение в родных городах и поселках под украинским флагом - уже победа. В прифронтовых районах каждый из учащихся и студентов знает цену, которую платит украинская армия за мир".