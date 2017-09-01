В Одессе мужчина торговал оружием из зоны АТО

MIGnews.com.ua

Мужчина из Одессы скупал в разных регионах Украины вывезенное из зоны проведения антитеррористической операции огнестрельное оружие и через Интернет продавал его в страны Европы и Северной Америки. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным спецслужбы, мужчина покупал снайперское и стрелковое оружие.

"Злоумышленник планировал отправлять оружие по почте в разобранном виде. Сотрудники СБУ задокументировали и заблокировали несколько попыток отправлений адресатам частей для пистолетов, стрелкового оружия и снайперских винтовок", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что задержание было произведено сотрудниками СБУ и прокуратуры в почтовом отделении при очередной попытке послать посылку.