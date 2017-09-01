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В Одессе мужчина торговал оружием из зоны АТО
01.09.2017 17:32

В Одессе мужчина торговал оружием из зоны АТО

Мужчина из Одессы скупал в разных регионах Украины вывезенное из зоны проведения антитеррористической операции огнестрельное оружие и через Интернет продавал его в страны Европы и Северной Америки. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным спецслужбы, мужчина покупал снайперское и стрелковое оружие.

"Злоумышленник планировал отправлять оружие по почте в разобранном виде. Сотрудники СБУ задокументировали и заблокировали несколько попыток отправлений адресатам частей для пистолетов, стрелкового оружия и снайперских винтовок", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что задержание было произведено сотрудниками СБУ и прокуратуры в почтовом отделении при очередной попытке послать посылку.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, сотрудники Службы безопасности Украины нашли на востоке Украины два тайника с оружием и боеприпасами.

Теги материала: Одесса, оружие, АТО, СБУ
Новости СМИ2
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