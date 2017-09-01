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В Киеве на ходу загорелся трамвай
01.09.2017 16:59

В Киеве на ходу загорелся трамвай

Пассажиров одного из столичных трамваев эвакуировали после того, как транспортное средство загорелось на ходу, сообщает Сегодня.

По полученным данным, инцидент произошел вблизи торгово-развлекательного центра "Проспект" на улице Гната Хоткевича около 12:24.

Стоит отметить, что в настоящее время причины возгорания остаются неизвестными. Сообщений о пострадавших не было.

Напомним, в июне в Броварах произошло возгорание в автомобиле "Богдан". В момент воспламенения в транспортном средстве находилось около 10 пассажиров.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в пятницу, 25 августа, в Винницкой области около населенного пункта Яланец загорелся пригородный пассажирский поезд, который двигался по маршруту Гайворон - Рудница. Заметив возгорание, машинист поезда быстро отреагировал на аварию и отсоединил от состава поезда три вагона, в которых ехали пассажиры.

Теги материала: Киев, трамвай, возгорание
Новости СМИ2
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