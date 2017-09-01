В Киеве на ходу загорелся трамвай

MIGnews.com.ua

Пассажиров одного из столичных трамваев эвакуировали после того, как транспортное средство загорелось на ходу, сообщает Сегодня.

По полученным данным, инцидент произошел вблизи торгово-развлекательного центра "Проспект" на улице Гната Хоткевича около 12:24.

Стоит отметить, что в настоящее время причины возгорания остаются неизвестными. Сообщений о пострадавших не было.

Напомним, в июне в Броварах произошло возгорание в автомобиле "Богдан". В момент воспламенения в транспортном средстве находилось около 10 пассажиров.