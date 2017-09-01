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В результате масштабного ДТП под Харьковом погибли два человека, 17 - пострадали
01.09.2017 16:41

В результате масштабного ДТП под Харьковом погибли два человека, 17 - пострадали

В Харьковской области случилось дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали два микроавтобуса "Ford Transit" и "Volkswagen Transporter". О происшествии  сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций в Харьковской области.

Сообщается, что в 07:49 ГСЧС получила сообщение о том, что  411 км пути "Киев-Харьков-Довжанский" возле села Редкодуб Валковского района случилась авария: столкнулись два микроавтобуса, в результате чего на месте скончались двое пассажиров микроавтобуса "Ford", а еще 17 человек получили травмы.

Отмечается, что прибывшие на место аварии спасатели вырезали часть микроавтобуса с целью спасения пострадавших пассажиров из салона.

"На момент прибытия спасателей необходимо было освободить 4-х пострадавших, а также тела 2-х погибших из разбитых автомобилей. Специалисты ГСЧС сразу приступили к их спасению. Для этого они применили специальный гидравлический инструмент. После демонтажа некоторых конструкций автомобилей, пострадавших передали бригаде медиков", - добавили в пресс-службе.

В данный момент на месте аварии работает полиция, выясняются подробности и обстоятельства аварии.

Как сообщал MIGnews.com.ua, водитель такси сбил мотоциклиста на Столичном шоссе в Киеве. В результате аварии мотоциклист в возрасте 38 лет получил травмы, несовместимые с жизнью. Он умер до того, как прибыли врачи скорой. 

Теги материала: авария, ДТП, харьков, смерть, происшествие, микроавтобус
Новости СМИ2
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