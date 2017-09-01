В результате масштабного ДТП под Харьковом погибли два человека, 17 - пострадали

MIGnews.com.ua

В Харьковской области случилось дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали два микроавтобуса "Ford Transit" и "Volkswagen Transporter". О происшествии сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций в Харьковской области.

Сообщается, что в 07:49 ГСЧС получила сообщение о том, что 411 км пути "Киев-Харьков-Довжанский" возле села Редкодуб Валковского района случилась авария: столкнулись два микроавтобуса, в результате чего на месте скончались двое пассажиров микроавтобуса "Ford", а еще 17 человек получили травмы.

Отмечается, что прибывшие на место аварии спасатели вырезали часть микроавтобуса с целью спасения пострадавших пассажиров из салона.

"На момент прибытия спасателей необходимо было освободить 4-х пострадавших, а также тела 2-х погибших из разбитых автомобилей. Специалисты ГСЧС сразу приступили к их спасению. Для этого они применили специальный гидравлический инструмент. После демонтажа некоторых конструкций автомобилей, пострадавших передали бригаде медиков", - добавили в пресс-службе.

В данный момент на месте аварии работает полиция, выясняются подробности и обстоятельства аварии.