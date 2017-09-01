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Украинец скончался из-за отравления алкоголем
01.09.2017 15:32

Украинец скончался из-за отравления алкоголем

Во вторник, 29 августа, в одной из квартир Тернопольской области было обнаружено тело мужчины, погибшего вследствие отравления алкогольным напитком. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.

Сообщается, что инцидент случился в селе Струсов Теребовлянского района. Местное отделение полиции около полудня получило сообщение от женщины о том, что она обнаружила тело 49-летнего мужчины в доме своего родственника. Когда правоохранители провели осмотр тела, не заметили видимых телесных повреждений.

Однако во время судебно-медицинской экспертизы они установили, что мужчина умер из-за алкогольного отравления, так как в его крови было обнаружено 5,1 промилле алкоголя. Правоохранители начали уголовное производство по факту смерти.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в московском отеле "Бородино" 36 туристов из Италии получили пищевое отравление. В России такие случаи не редкость. Недавно более 20 французских туристов из ее группы отравились в одном из ресторанов Петербурга.

Теги материала: отравление, смерть, алкоголь, тело, Тернополь, полиция
Новости СМИ2
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