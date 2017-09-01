Украинец скончался из-за отравления алкоголем

MIGnews.com.ua

Во вторник, 29 августа, в одной из квартир Тернопольской области было обнаружено тело мужчины, погибшего вследствие отравления алкогольным напитком. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.

Сообщается, что инцидент случился в селе Струсов Теребовлянского района. Местное отделение полиции около полудня получило сообщение от женщины о том, что она обнаружила тело 49-летнего мужчины в доме своего родственника. Когда правоохранители провели осмотр тела, не заметили видимых телесных повреждений.

Однако во время судебно-медицинской экспертизы они установили, что мужчина умер из-за алкогольного отравления, так как в его крови было обнаружено 5,1 промилле алкоголя. Правоохранители начали уголовное производство по факту смерти.