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Хуг: На Донбассе возросло количество нарушений режима тишины
01.09.2017 15:20

Хуг: На Донбассе возросло количество нарушений режима тишины

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе фиксирует повышение уровня обстрелов в зоне конфликта на востоке Украины. Такое заявление сделал первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Если обещали придерживаться подписанных соглашений о прекращении огня, то следует создать соответствующие условия для практической реализации "режима тишины". Эти условия хорошо известны: отведение тяжелого вооружения и разведение сил и средств", - заявил Хуг.

При этом он подчеркнул, что в первый день прекращения огня, 25 августа, в зоне АТО наблюдатели зафиксировали 53% снижение количества нарушений.

Однако уже на следующий день на Донбассе насчитали 47 нарушений "режима тишины".

"Эта пауза свидетельствует, что стороны действительно могут прекратить насилие, когда они этого хотят", - подчеркнул Хуг.

Он также сообщил, что на этой неделе наблюдатели 112 раз обнаруживали тяжелое вооружение, которое было размещено с нарушением согласованных линий отведения: из них 47 раз - в подконтрольных Украине районах, и 65 - в неподконтрольных.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 24 раза открывали провокационный огонь по позициям ВСУ, используя в основном стрелковое оружие.

Теги материала: АТО, Донбасс, Хуг, режим тишины
Новости СМИ2
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