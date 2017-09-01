Хуг: На Донбассе возросло количество нарушений режима тишины

MIGnews.com.ua

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе фиксирует повышение уровня обстрелов в зоне конфликта на востоке Украины. Такое заявление сделал первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Если обещали придерживаться подписанных соглашений о прекращении огня, то следует создать соответствующие условия для практической реализации "режима тишины". Эти условия хорошо известны: отведение тяжелого вооружения и разведение сил и средств", - заявил Хуг.

При этом он подчеркнул, что в первый день прекращения огня, 25 августа, в зоне АТО наблюдатели зафиксировали 53% снижение количества нарушений.

Однако уже на следующий день на Донбассе насчитали 47 нарушений "режима тишины".

"Эта пауза свидетельствует, что стороны действительно могут прекратить насилие, когда они этого хотят", - подчеркнул Хуг.

Он также сообщил, что на этой неделе наблюдатели 112 раз обнаруживали тяжелое вооружение, которое было размещено с нарушением согласованных линий отведения: из них 47 раз - в подконтрольных Украине районах, и 65 - в неподконтрольных.