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В Киеве ликвидировали две нарколаборатории
01.09.2017 13:37

В Киеве ликвидировали две нарколаборатории  Фоторепортаж

В Киеве работники Службы безопасности Украины пресекли деятельность двух нарколабораторий. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, нарколаборатории находились в разных районах столицы. На них производили прекурсор фенилнитропропен, который используют для изготовления психотропных веществ амфетаминового ряда.

"Ежедневно злоумышленники реализовывали до пяти килограммов прекурсора на сумму почти 80 тысяч гривен. Клиентами были наркозависимые из Киева и области", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что при обысках в нарколаборатории и местах жительства фигурантов дела были изъяты свыше 100 килограммов фенилнитропропена, более 200 литров других прекурсоров (ртуть, нитроэтан, ацетон, соляная и серная кислоты) и лабораторное оборудование для изготовления прекурсора.

Также у злоумышленников нашли банковские карточки, на которых также хранились полученные от нелегального бизнеса средства.

Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 306 Уголовного кодекса Украины. Троим фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении преступления.

В настоящее время продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Как сообщал MIGnews.com.uа, на Закарпатье правоохранители разоблачили группу лиц, которые занимались изготовлением и сбытом наркотиков путем незаконного перемещения через государственную границу Украины.

Теги материала: СБУ, Киев, наркотики, лаборатория
Новости СМИ2
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