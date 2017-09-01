В полиции сообщили о рейдерском захвате предприятий в ряде регионов Украины

MIGnews.com.ua

В житомирской области правоохранители разоблачили схему рейдерских захватов предприятий в нескольких регионах Украины. Об этом говорится в сообщении Департамента защиты экономики Национальной полиции в Facebook.

По данным источника, полиция разоблачила группу лиц, которые подделывали документы при соучастии государственных регистраторов и завладели рядом предприятий, стоимость недвижимости и корпоративных прав которых превышает 30 миллионов гривен.

Стоит отметить, что сотрудники полиции в ходе более 20 обысков на территории Житомира, Киева, Харькова, Житомирской и Киевской областей, изъяли документацию, электронные носители информации и 39 печатей, подтверждающие преступную деятельность фигурантов.

По факту открыты уголовные дела.