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Жительница Харькова застрелила влезшего к ней в дом мужчину
01.09.2017 12:39

Жительница Харькова застрелила влезшего к ней в дом мужчину

Жительница Харькова застрелила ворвавшегося к ней в дом злоумышленника. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Харькова.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в четверг вечером, 31 августа, около 20:25.

"39-летняя жительница Змеевского района нанесла пьяному неизвестному, который вечером ворвался в ее дом, смертельные огнестрельные повреждения в голову. От полученных ранений мужчина скончался", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что мужчина проник в дом через незапертую дверь, агрессивно вел себя и потребовал водку. В тот момент в помещении находились малолетние дети женщины.

"Она испугалась неизвестного, схватила гладкоствольное ружье и осуществила шесть выстрелов в сторону неизвестного", - рассказали в правоохранительных органах.

Стоит отметить, что оружие зарегистрировано на имя супруга женщины. Полицейские изъяли вещественные доказательства. Открыто уголовное производство. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

Как сообщал MIGnews.com.ua, сотрудник правоохранительных органов выстрелил в иностранца в Одессе.

Теги материала: Харьков, стрельба, Национальная полиция, уголовное производство
Новости СМИ2
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