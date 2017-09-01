Жительница Харькова застрелила влезшего к ней в дом мужчину

MIGnews.com.ua

Жительница Харькова застрелила ворвавшегося к ней в дом злоумышленника. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Харькова.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в четверг вечером, 31 августа, около 20:25.

"39-летняя жительница Змеевского района нанесла пьяному неизвестному, который вечером ворвался в ее дом, смертельные огнестрельные повреждения в голову. От полученных ранений мужчина скончался", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что мужчина проник в дом через незапертую дверь, агрессивно вел себя и потребовал водку. В тот момент в помещении находились малолетние дети женщины.

"Она испугалась неизвестного, схватила гладкоствольное ружье и осуществила шесть выстрелов в сторону неизвестного", - рассказали в правоохранительных органах.

Стоит отметить, что оружие зарегистрировано на имя супруга женщины. Полицейские изъяли вещественные доказательства. Открыто уголовное производство. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.