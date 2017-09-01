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В Одесской области на взятке попался прокурор
01.09.2017 11:20

В Одесской области на взятке попался прокурор

Прокурор Коминтерновской прокуратуры Одесской области был задержан на взятке в 15 тысяч гривен. Об этом написала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

По полученным данным, прокурор требовал 20 тысяч гривен от местного жителя. Взамен он обещал не возобновлять в отношении него закрытое ранее уголовное производство за нарушение порядка осуществления операций с металлоломом.

"Следователями Генеральной инспекции ГПУ совместно с управлением "К" СБУ 31.08.2017 указанное лицо задержано сразу после получения части неправомерной выгоды в сумме 15 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, судья Ленинского районного суда Полтавы был задержан по подозрению во взяточничестве

Теги материала: Одесса, прокурор, взятка, задержание
Новости СМИ2
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