Количество жертв урагана "Харви" в США значительно возросло

По состоянию на 1 сентября число жертв урагана "Харви" в США возросло до 47 человек, сообщает УНИАН.
По данным источника, экстренные службы продолжают операцию по спасению людей и поиску выживших.
Кроме того, ранее сообщалось о 39 погибших.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в ходе визита в Техас заявил, что ураган "Харви" является наиболее крупным ударом стихии в истории Соединенных Штатов Америки.
Напомним, чиновники округа Бразория в Соединенных Штатах Америки объявили эвакуацию всех жителей в районе города Хьюстон в штате Техас. Такие меры были приняты во вторник, 29 августа, в связи с прорывом дамбы к югу от города.