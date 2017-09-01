Количество жертв урагана "Харви" в США значительно возросло

MIGnews.com.ua

По состоянию на 1 сентября число жертв урагана "Харви" в США возросло до 47 человек, сообщает УНИАН .

По данным источника, экстренные службы продолжают операцию по спасению людей и поиску выживших.

Кроме того, ранее сообщалось о 39 погибших.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в ходе визита в Техас заявил, что ураган "Харви" является наиболее крупным ударом стихии в истории Соединенных Штатов Америки .