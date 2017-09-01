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Количество жертв урагана "Харви" в США значительно возросло
01.09.2017 11:05

Количество жертв урагана "Харви" в США значительно возросло

По состоянию на 1 сентября число жертв урагана "Харви" в США возросло до 47 человек, сообщает УНИАН.

По данным источника, экстренные службы продолжают операцию по спасению людей и поиску выживших.

Кроме того, ранее сообщалось о 39 погибших.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в ходе визита в Техас заявил, что ураган "Харви" является наиболее крупным ударом стихии в истории Соединенных Штатов Америки.

Напомним, чиновники округа Бразория в Соединенных Штатах Америки объявили эвакуацию всех жителей в районе города Хьюстон в штате Техас. Такие меры были приняты во вторник, 29 августа, в связи с прорывом дамбы к югу от города.

Теги материала: ураган, жертвы, США
Новости СМИ2
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