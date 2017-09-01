Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Иране в ДТП попал автобус со школьницами: десятки погибших и раненых
01.09.2017 09:52

В Иране в ДТП попал автобус со школьницами: десятки погибших и раненых  Фоторепортаж

В пятницу, 1 сентября, в южной части Ирана, в провинции Фарс, в ДТП попал автобус с девочками-школьницами, сообщает Сегодня.

Стоит отметить, что в результате происшествия погибли 12 человек, еще более 30 получили травмы разной степени тяжести.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины дорожно-транспортного происшествия  пока неизвестны.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Египте не менее 14 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия. В Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины сообщили, что украинцев среди пострадавших нет.

Теги материала: ДТП, Иран, автобус, ФОТО
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Правоохранители Киева задержали группировку грузин-разбойников
Важное
Правоохранители Киева задержали группировку грузин-разбойников  Фоторепортаж
В Турции подорвался тюремный автобус: есть пострадавшие
Важное
В Турции подорвался тюремный автобус: есть пострадавшие
Почти 30 человек пострадали в результате столкновения поездов в Польше
Важное
Почти 30 человек пострадали в результате столкновения поездов в Польше  Фоторепортаж
В Бразилии столкнулись 36 автомобилей, есть жертвы
Важное
В Бразилии столкнулись 36 автомобилей, есть жертвы
В Киеве таксист насмерть сбил мотоциклиста
Важное
В Киеве таксист насмерть сбил мотоциклиста  Фоторепортаж
Автобус с журналистами врезался в автомобиль главы Львовской ОГА
Важное
Автобус с журналистами врезался в автомобиль главы Львовской ОГА  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
Эксклюзив  Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
28.08.2017
Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
28.08.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика