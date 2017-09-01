В Иране в ДТП попал автобус со школьницами: десятки погибших и раненых

В пятницу, 1 сентября, в южной части Ирана, в провинции Фарс, в ДТП попал автобус с девочками-школьницами, сообщает Сегодня.
Стоит отметить, что в результате происшествия погибли 12 человек, еще более 30 получили травмы разной степени тяжести.
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.
Причины дорожно-транспортного происшествия пока неизвестны.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Египте не менее 14 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия. В Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины сообщили, что украинцев среди пострадавших нет.