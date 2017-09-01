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Штаб АТО: Боевики 24 раза открывали огонь вдоль линии разграничения
01.09.2017 09:01

Штаб АТО: Боевики 24 раза открывали огонь вдоль линии разграничения  Фоторепортаж

За минувшие сутки российско-оккупационные группировки 24 раза открывали провокационный огонь по нашим позициям, используя в основном стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На донецком направлении враг многократно обстреливал  Авдеевскую промзону, шахту Бутовка и Зайцево и населенный пункт Пески. На луганском направлении оккупанты обстреляли из гранатомета позиции ВСУ у Катериновки. На приморском направлении в конце суток сохранялась тишина.

По данным штаба, основные усилия противника направлены на поддержание готовности резервов, скрытого управления войсками, совершенствование фортификационного оборудования и проведения мероприятий боевой подготовки. Признаков подготовки к наступательным действиям нет.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, представители незаконных вооруженных формирований 19 раз обстреляли позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины в течение 30 августа.

Теги материала: АТО, обстрелы, боевики, украинские военные
Новости СМИ2
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