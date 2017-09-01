Штаб АТО: Боевики 24 раза открывали огонь вдоль линии разграничения

MIGnews.com.ua

За минувшие сутки российско-оккупационные группировки 24 раза открывали провокационный огонь по нашим позициям, используя в основном стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На донецком направлении враг многократно обстреливал Авдеевскую промзону, шахту Бутовка и Зайцево и населенный пункт Пески. На луганском направлении оккупанты обстреляли из гранатомета позиции ВСУ у Катериновки. На приморском направлении в конце суток сохранялась тишина.

По данным штаба, основные усилия противника направлены на поддержание готовности резервов, скрытого управления войсками, совершенствование фортификационного оборудования и проведения мероприятий боевой подготовки. Признаков подготовки к наступательным действиям нет.