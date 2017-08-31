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Прокуратура подозревает мэра Ирпеня в причастности к гибели человека
31.08.2017 21:46

Прокуратура подозревает мэра Ирпеня в причастности к гибели человека

В четверг, 31 августа, прокурор Киевской области сообщил о подозрении мэру Ирпеня Владимиру Карплюку в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, вследствие чего погиб один человек, а другой получил тяжелые телесные повреждения, сообщила прокуратура Киевской области.

"Установлено, что Карплюк в 2011 году, находясь в должности директора ООО "Сарафан" и будучи лицом, обязанным соблюдать правила безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, зная, что указанное общество не имеет лицензии на строительную деятельность и разрешений на выполнение работ с повышенной опасностью при выполнении строительно-монтажных работ, умышленно нарушил требования правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных приказом Госгорпромнадзора", - говорится в сообщении.

Согласно информации прокуратуры, Карплюк не назначил работников, ответственных за безопасное производство работ грузоподъемными кранами, ведение работ по проектам производства работ или технологическими картами, что в свою очередь привело к аварии гусеничного крана и падении его стрелы на здание и людей.

"Благодаря своим коррупционным связям и пользуясь беспомощным состоянием потерпевших работников из Ровенской области длительное время Карплюка удавалось избежать уголовной ответственности. Санкция ч. 2 ст. 272 ​​Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы сроком до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - резюмировали в прокуратуре.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, первого заместителя мэра Ирпеня Владимира Христюка будут судить. Причиной тому стало совершение чиновником административного правонарушения, которое связанно с коррупцией.

 

Теги материала: Ирпень, прокуратура, подозрение, гибель
Новости СМИ2
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