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НАБУ: Полтавский судья задержан за взяточничество
31.08.2017 19:53

НАБУ: Полтавский судья задержан за взяточничество

Судья Ленинского районного суда Полтавы был задержан по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

По полученным данным, задержание было произведено детективами НАБУ совместно с работниками Специальной антикоррупционного прокуратуры и Службы безопасности. Взяли под стражу судью после получения денег, которые дал ему представитель истца по гражданскому делу.

В НАБУ считают, что деньги судья взял за вынесение решения в интересах истца о взыскании долга по гражданскому иску. В настоящее время продолжаются следственные действия и решается вопрос о сообщении судье о подозрении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Ровно на взятке в пять тысяч долларов задержали депутата Владимира Кудрина.

Теги материала: Полтава, судья, взятка, НАБУ
Новости СМИ2
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