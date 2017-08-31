НАБУ: Полтавский судья задержан за взяточничество

Судья Ленинского районного суда Полтавы был задержан по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.
По полученным данным, задержание было произведено детективами НАБУ совместно с работниками Специальной антикоррупционного прокуратуры и Службы безопасности. Взяли под стражу судью после получения денег, которые дал ему представитель истца по гражданскому делу.
В НАБУ считают, что деньги судья взял за вынесение решения в интересах истца о взыскании долга по гражданскому иску. В настоящее время продолжаются следственные действия и решается вопрос о сообщении судье о подозрении.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Ровно на взятке в пять тысяч долларов задержали депутата Владимира Кудрина.