НАБУ: Полтавский судья задержан за взяточничество

MIGnews.com.ua

Судья Ленинского районного суда Полтавы был задержан по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

По полученным данным, задержание было произведено детективами НАБУ совместно с работниками Специальной антикоррупционного прокуратуры и Службы безопасности. Взяли под стражу судью после получения денег, которые дал ему представитель истца по гражданскому делу.

В НАБУ считают, что деньги судья взял за вынесение решения в интересах истца о взыскании долга по гражданскому иску. В настоящее время продолжаются следственные действия и решается вопрос о сообщении судье о подозрении.