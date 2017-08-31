Штаб АТО: Боевики применили у Крымского гранатометы и крупнокалиберные пулеметы

MIGnews.com.ua

Представители незаконных вооруженных формирований осуществили четыре обстрела позиций сил антитеррористической операции на донецком направлении. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Из стрелкового оружия противник четыре раза открывал огонь по украинским позициям близ шахты Бутовка. Также под обстрелами трижды оказались окраины Зайцева и Авдеевская промзона", - говорится в сообщении.

В штабе также отметили, что на мариупольском направлении ночью стреляли из танка и вооружения БПМ возле Марьинки.

"На луганском направлении били у Крымского из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении

Стоит отметить, что с начала суток в зоне конфликта было зафиксировано 16 обстрелов.

"Наряду с обороной линии разграничения украинские саперы ежедневно активно проводят разминирование Донбасса. Только за минувшие сутки пиротехническими подразделениями было обследовано более 7 гектаров территорий, из которых изъято и уничтожено около 140 взрывоопасных предметов", - подчеркнули в штабе.