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Штаб АТО: Боевики применили у Крымского гранатометы и крупнокалиберные пулеметы
31.08.2017 19:36

Штаб АТО: Боевики применили у Крымского гранатометы и крупнокалиберные пулеметы

Представители незаконных вооруженных формирований осуществили четыре обстрела позиций сил антитеррористической операции на донецком направлении. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Из стрелкового оружия противник четыре раза открывал огонь по украинским позициям близ шахты Бутовка. Также под обстрелами трижды оказались окраины Зайцева и Авдеевская промзона", - говорится в сообщении.

В штабе также отметили, что на мариупольском направлении ночью стреляли из танка и вооружения БПМ возле Марьинки.

"На луганском направлении били у Крымского из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении

Стоит отметить, что с начала суток в зоне конфликта было зафиксировано 16 обстрелов.

"Наряду с обороной линии разграничения украинские саперы ежедневно активно проводят разминирование Донбасса. Только за минувшие сутки пиротехническими подразделениями было обследовано более 7 гектаров территорий, из которых изъято и уничтожено около 140 взрывоопасных предметов", - подчеркнули в штабе.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, представители незаконных вооруженных формирований 19 раз обстреляли позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины в течение 30 августа.

Теги материала: АТО, Донбасс, боевики, обстрелы, украинские военные
Новости СМИ2
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