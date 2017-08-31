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В Одессе полицейский стрелял в иностранца
31.08.2017 18:54

В Одессе полицейский стрелял в иностранца

Сотрудник правоохранительных органов выстрелил в иностранца в Одессе. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

По полученным данным, между правоохранителем и посетителем одной из одесских парикмахерских возник конфликт.

Посетитель-иностранец салона упустил свое место в очереди и начал оскорблять сотрудницу парикмахерской. Находившийся в тот момент в очереди полицейский вступился за женщину. В ответ на это мужчина начал дергать сотрудника полиции за одежду, а увидев его удостоверение вообще начал бить в голову, после чего мужчины вышли из здания.

Защищаясь от ударов злоумышленника, работник полиции достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону правонарушителя, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что пострадавший был доставлен в больницу. На место происшествия прибыли работники следственно-оперативной группы.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Киеве полицейские ранили квартирных воров во время погони.

Теги материала: Одесса, Национальная полиция, иностранец, стрельба
Новости СМИ2
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