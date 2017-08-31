В сети появилось видео мощных взрывов на химзаводе в Техасе

MIGnews.com.ua

Видео, на котором запечатлены взрывы, произошедшие на химическом заводе Arkema в городе Кросби недалеко от Хьюстона, было опубликовано на канале Kemo mohammed на YouTube.

В ролике можно увидеть клубы черного дыма, которые поднимаются со стороны горящего предприятия. Помимо этого, судя по видео, сила взрыва оказалась настолько мощной, что обломки долетели до жилых кварталов города.

Известно, что два взрыва произошли в четверг, 31 августа.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, продукция, которая хранилась на затопленном химическом предприятии в ненадлежащем состоянии, стала причиной двух взрывов .