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В сети появилось видео мощных взрывов на химзаводе в Техасе
31.08.2017 14:58

В сети появилось видео мощных взрывов на химзаводе в Техасе  Видеорепортаж

Видео, на котором запечатлены взрывы, произошедшие на химическом заводе Arkema в городе Кросби недалеко от Хьюстона, было опубликовано на канале Kemo mohammed на YouTube.

В ролике можно увидеть клубы черного дыма, которые поднимаются со стороны горящего предприятия. Помимо этого, судя по видео, сила взрыва оказалась настолько мощной, что обломки долетели до жилых кварталов города.

Известно, что два взрыва произошли в четверг, 31 августа.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, продукция, которая хранилась на затопленном химическом предприятии в ненадлежащем состоянии, стала причиной двух взрывов.

Также напомним, что угроза взрыва на химическом заводе компании Arkema в городе Кросби в Соединенных Штатах Америки возникла из-за урагана "Харви", который бушует в южной части Техаса.

Теги материала: США, Техас, взрыв, химзавод, видео
Новости СМИ2
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