Правоохранители Киева задержали группировку грузин-разбойников

MIGnews.com.ua

Сотрудники правоохранительных органов задержали четырех человек, которых подозревают в осуществлении ряда разбойных нападений на предпринимателей в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

В среду, 30 августа, преступники двигались на Брест-Литовском шоссе на автомобиле марки BMW, заблокировали машину потерпевшего, ранили его выстрелами в плечо и забрали сумку, в которой находилось 6,5 миллионов гривен.

В Киеве ввели план "Перехват", благодаря чему спустя несколько часов правонарушителей удалось задержать. Все мужчины оказались гражданами Грузии, временно проживающими в столице и зарабатывающими разбойными нападениями с использованием огнестрельного оружия на предпринимателей.

В ходе обысков у задержанных изъяли пистолеты, автомат Калашникова, большое количество патронов, комплекты номерных знаков для автомобилей, мобильные телефоны, радиостанции, навигаторы, балаклавы, перчатки, парики, около 40 наборов ключей, отмычки, другое орудие, применяемое для совершения преступлений, и денежные средства.

Сейчас по согласованию с прокуратурой города Киева мужчинам сообщили о подозрении по ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители готовят ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей и проверяют причастность задержанных к другим преступлениям.