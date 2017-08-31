В США произошло два взрыва на затопленном химзаводе

Продукция, которая хранилась на затопленном химическом предприятии в ненадлежащем состоянии, стала причиной двух взрывов. Об этом сообщает DW.
Отмечается, что руководство находящегося в городе Кросби французского химического концерна Arkema заявило, что из-за последствий урагана "Харви" на предприятии вышла из строя система энергопитания охлаждающих установок.
"Используемые на фабрике химикалии разогреваются", - говорилось в опубликованном накануне сообщении.
Накануне всех людей, живущих в радиусе двух с половиной километров от химической фабрики, срочно эвакуировали.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, угроза взрыва на химическом заводе компании Arkema в городе Кросби в Соединенных Штатах Америки возникла из-за урагана "Харви", который бушует в южной части Техаса.