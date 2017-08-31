В США произошло два взрыва на затопленном химзаводе

MIGnews.com.ua

Продукция, которая хранилась на затопленном химическом предприятии в ненадлежащем состоянии, стала причиной двух взрывов. Об этом сообщает DW .

Отмечается, что руководство находящегося в городе Кросби французского химического концерна Arkema заявило, что из-за последствий урагана "Харви" на предприятии вышла из строя система энергопитания охлаждающих установок.

"Используемые на фабрике химикалии разогреваются", - говорилось в опубликованном накануне сообщении.

Накануне всех людей, живущих в радиусе двух с половиной километров от химической фабрики, срочно эвакуировали.