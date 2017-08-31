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В Турции подорвался тюремный автобус: есть пострадавшие
31.08.2017 12:58

В Турции подорвался тюремный автобус: есть пострадавшие

Автобус пенитенциарной службы, который перевозил заключенных и чиновников, подорвался в провинции Измир в Турции. Об этом сообщает Hurriyet daily news.

Заложенное в мусорном баке взрывное устройство сработало на пути следования пассажирского автобуса, когда транспорт проезжал мимо.

Сообщается, что в результате инцидента восемь человек были ранены, всех их госпитализировали. Один пострадавший находится в критическом состоянии.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов начала расследование.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, автобус с туристами попал в дорожно-транспортное происшествие в Анталье, в результате чего пострадали более 20 человек.

Напомним, что водитель автобуса с пассажирами не смог справиться с управлением, из-за чего транспортное средство перевернулось на трассе Анкара - Конья в Турции.

Теги материала: Турция, автобус, заключенные, взрыв, чиновники
Новости СМИ2
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