В Турции подорвался тюремный автобус: есть пострадавшие

MIGnews.com.ua

Автобус пенитенциарной службы, который перевозил заключенных и чиновников, подорвался в провинции Измир в Турции. Об этом сообщает Hurriyet daily news .

Заложенное в мусорном баке взрывное устройство сработало на пути следования пассажирского автобуса, когда транспорт проезжал мимо.

Сообщается, что в результате инцидента восемь человек были ранены, всех их госпитализировали. Один пострадавший находится в критическом состоянии.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов начала расследование.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, автобус с туристами попал в дорожно-транспортное происшествие в Анталье, в результате чего пострадали более 20 человек.