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Столкновение поездов в Польше: украинцев среди пострадавших нет
31.08.2017 12:46

Столкновение поездов в Польше: украинцев среди пострадавших нет

Граждане Украины не пострадали в результате столкновения поездов в Польше. Об этом сообщили в консульской службе Министерства иностранных дел Украины.

"Консул Украины в Гданьске сообщает об отсутствии украинцев среди пострадавших в результате столкновения поездов 30.08.17", - говорится в обнародованном в Twitter сообщении консульства.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, товарный локомотив столкнулся с пассажирским поездом на железнодорожной станции Сментово в северной части Польши приблизительно в среду вечером, 30 августа. В поезде находились приблизительно 200 пассажиров, 28 человек были ранены, 15 из которых - дети.

Теги материала: Польша, поезд, столкновение, украинцы, пострадавшие
Новости СМИ2
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