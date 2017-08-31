Столкновение поездов в Польше: украинцев среди пострадавших нет

Граждане Украины не пострадали в результате столкновения поездов в Польше. Об этом сообщили в консульской службе Министерства иностранных дел Украины.
"Консул Украины в Гданьске сообщает об отсутствии украинцев среди пострадавших в результате столкновения поездов 30.08.17", - говорится в обнародованном в Twitter сообщении консульства.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, товарный локомотив столкнулся с пассажирским поездом на железнодорожной станции Сментово в северной части Польши приблизительно в среду вечером, 30 августа. В поезде находились приблизительно 200 пассажиров, 28 человек были ранены, 15 из которых - дети.