Из-за авиаударов по позициям "Талибана" в Афганистане погибли мирные жители

MIGnews.com.ua

Силы Соединенных Штатов Америки нанесли авиаудар по позициям "Талибана" в Афганистане, в результате чего в провинции Логар погибли как минимум 13 мирных жителей. Об этом сообщает Pajhwok Afghan News со ссылкой на представителя местных властей.

Силы США провели авиаудары в ходе операции "Ханджар", ликвидировав одного из лидеров талибов Мулла Мохаммадулла и его заместителя.

"Боевики прятались вместе с мирными жителями в доме, который попал под удар", - заявил чиновник.

Он добавил, что во время удара в доме находились 28 человек. Из-за удара дом был полностью разрушен, а на месте нашли 13 погибших и 11 раненых мирных жителей. Указанный район осаждает армия Афганистана и иностранные силы.