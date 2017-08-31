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Из-за авиаударов по позициям "Талибана" в Афганистане погибли мирные жители
31.08.2017 12:23

Из-за авиаударов по позициям "Талибана" в Афганистане погибли мирные жители

Силы Соединенных Штатов Америки нанесли авиаудар по позициям "Талибана" в Афганистане, в результате чего в провинции Логар погибли как минимум 13 мирных жителей. Об этом сообщает Pajhwok Afghan News со ссылкой на представителя местных властей.

Силы США провели авиаудары в ходе операции "Ханджар", ликвидировав одного из лидеров талибов Мулла Мохаммадулла и его заместителя.

"Боевики прятались вместе с мирными жителями в доме, который попал под удар", - заявил чиновник.

Он добавил, что во время удара в доме находились 28 человек. Из-за удара дом был полностью разрушен, а на месте нашли 13 погибших и 11 раненых мирных жителей. Указанный район осаждает армия Афганистана и иностранные силы.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, один человек погиб и восемь получили ранения в результате взрыва, который прогремел в Кабуле вблизи посольства США.

Теги материала: Афганистан, США, Талибан, авиаудар
Новости СМИ2
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