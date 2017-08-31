В Индии обрушилось здание: есть жертвы

MIGnews.com.ua

Не менее семи человек погибли в результате обрушения здания в городе Мумбаи в Индии, пишет BBC .

"Шестиэтажное здание возрастом около 100 лет обрушилось сегодня в густонаселенном районе Бхенди Базара", - говорится в сообщении.

По полученным данным, спасатели продолжают искать под завалами пострадавших. Также на месте происшествия находятся медики и представители сил по оказанию помощи при бедствиях.

"Сорок человек, предположительно застряли внутри, и команда из 43 человек ведет спасательные операции", - сообщил официальный представитель Индии по реагированию на стихийные бедствия.