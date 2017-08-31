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В Индии обрушилось здание: есть жертвы
31.08.2017 11:59

В Индии обрушилось здание: есть жертвы

Не менее семи человек погибли в результате обрушения здания в городе Мумбаи в Индии, пишет BBC.

"Шестиэтажное здание возрастом около 100 лет обрушилось сегодня в густонаселенном районе Бхенди Базара", - говорится в сообщении.

По полученным данным, спасатели продолжают искать под завалами пострадавших. Также на месте происшествия находятся медики и представители сил по оказанию помощи при бедствиях.

"Сорок человек, предположительно застряли внутри, и команда из 43 человек ведет спасательные операции", - сообщил официальный представитель Индии по реагированию на стихийные бедствия.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в воскресенье, 30 июля, в Пакистане провинции Хайбер-Пахтунхва из-за сильного ливня в религиозной семинарии обрушилась крыша, в результате чего шесть воспитанников учебного заведения погибли и еще 12 ранены.

Теги материала: Индия, обвал, здание, жертвы
Новости СМИ2
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