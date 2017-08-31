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В США неизвестный открыл огонь по полицейским: есть жертвы
31.08.2017 11:44

В США неизвестный открыл огонь по полицейским: есть жертвы

Сотрудник правоохранительных органов погиб в результате обстрела полицейских неизвестным мужчиной в городе Сакраменто в американском штате Калифорния. Еще двое полицейских получили ранения, сообщает CBS Sacramento.

Происшествие случилось в одном из отелей города Ramada Inn. Сотрудники полиции занимались поиском угнанного автомобиля, обнаружив его на стоянке гостиницы. В машине нашли двух женщин, которых задержали, несмотря на то что они попытались скрыться от правоохранителей.

После того как полицейские попытались проникнуть в отель, где, предположительно, находился сообщников угонщиков, по ним был открыт огонь. Мужчина, который располагался в одном из номеров, начал стрелять в них из "мощной винтовки". Затем он выбежал на балкон и открыл огонь по сотрудникам полиции, находившимся вокруг здания.

Как сообщал MIGnews.com.uа, вооруженный ножом мужчина напал на охранника одной из киевских больниц.

Теги материала: США, Калифорния, полиция, стрельба
Новости СМИ2
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