В США неизвестный открыл огонь по полицейским: есть жертвы

MIGnews.com.ua

Сотрудник правоохранительных органов погиб в результате обстрела полицейских неизвестным мужчиной в городе Сакраменто в американском штате Калифорния. Еще двое полицейских получили ранения, сообщает CBS Sacramento .

Происшествие случилось в одном из отелей города Ramada Inn. Сотрудники полиции занимались поиском угнанного автомобиля, обнаружив его на стоянке гостиницы. В машине нашли двух женщин, которых задержали, несмотря на то что они попытались скрыться от правоохранителей.

После того как полицейские попытались проникнуть в отель, где, предположительно, находился сообщников угонщиков, по ним был открыт огонь. Мужчина, который располагался в одном из номеров, начал стрелять в них из "мощной винтовки". Затем он выбежал на балкон и открыл огонь по сотрудникам полиции, находившимся вокруг здания.